İsrail, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki baskın ve gözaltılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Kalendiya Mülteci Kampı'na yaptığı baskında eski tutuklu olduğu belirtilen Filistinli bir kadın ve kızının yanı sıra çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Ordunun baskın ve gözaltılarının Batı Şeria'nın Kalkilya, Tulkerim, Ramallah, Cenin ve Nablus kentleri ile Kudüs'te yoğunlaştığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in yılbaşından bu yana baskılarını belirgin şekilde artırdığına dikkat çekilerek, bunun Filistin toplumunun farklı kesimlerini hedef alan "toplu intikam" politikasının bir parçası olduğu ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise gözaltına alınanların 8'inin Nablus, 4'ünün ise Kalkilya kentinden olduğu bilgisi verildi.