Son Dakika Haberleri: İsrail'de Arap Bloku Seçimlere Girebilecek

İsrail'de Arap Bloku Seçimlere Girebilecek

40 dakika önce

İsrail Yüksek Mahkemesi, Ulusal Demokratik Meclisi-Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu blokun seçimlere girme yasağını iptal etti.

İsrail'de Arap Bloku Seçimlere Girebilecek, System.String[]
İsrail Yüksek Mahkemesi, Ulusal Demokratik Meclisi-Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu blokun seçimlere girme yasağını iptal etti.

İsrail'in Haaretz gazetesindeki habere göre, Yüksek Mahkeme, İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu 2 partili (Ulusal Demokratik Meclisi-Birleşik Arap Listesi) blokun seçime girmelerine engel olan yasağını kaldırdı.

Açılan temyiz davasını kabul eden mahkeme, seçime girme yasağını iptal ederek blokun seçimlere girmesine izin verdi.

Merkezi Seçim Komisyonu 7 Mart'ta aldığı kararla Arapların desteklediği blokun seçimlere girişini yasaklamıştı.

Bunun üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Terörü destekleyenlerin İsrail meclisinde yeri yoktur." ifadeleriyle alınan kararı desteklemişti.

Arap blokunun, İsrail parlamentosunda 13 milletvekili bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:40 Kaynak: AA

Haaretz, İsrail, Güncel
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