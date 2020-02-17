İsrail'deki sağ partiler Netanyahu'ya desteklerini yineledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'deki sağ partiler Netanyahu'ya desteklerini yineledi - Son Dakika

İsrail'deki sağ partiler Netanyahu'ya desteklerini yineledi

6 saat önce

İsrail Meclisi'nde bulunan Yamina (Sağ) İttifakı, Şas ve Birleşik Tevrat partileri, gelecek ay yapılacak seçimin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğinde kurulacak koalisyona destek vereceklerini duyurdu.

İsrail'deki sağ partiler Netanyahu'ya desteklerini yineledi, System.String[]

İsrail Meclisi'nde bulunan Yamina (Sağ) İttifakı, Şas ve Birleşik Tevrat partileri, gelecek ay yapılacak seçimin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğinde kurulacak koalisyona destek vereceklerini duyurdu.

İçişleri Bakanı ve Şas Partisi lideri Aryeh Deri, 2 Mart'taki seçimin ardından Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetine destek vereceğini gösteren yazılı belgeyi imzaladı.

Deri'nin ardından Yamina ve Birleşik Tevrat Partisi de Netanyahu'nun kuracağı koalisyonda yer alacaklarını taahhüt eden belgeye imza attı.

Başbakan Netanyahu, verdikleri destekten dolayı sağ partilere teşekkür ederek, "Bu adım Gantz'ın (Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz) blöfünün tabutuna çivi çakmaktır." ifadesini kullandı.

Mavi-Beyaz'dan 4. seçim uyarısı

Öte yandan Netanyahu'nun partisi Likud'un rakibi Mavi-Beyaz İttifakı, sağ partilerin İsrail Başbakanı'na verdiği desteği eleştirerek, bu adımın İsrail'i dördüncü seçime götürebileceği uyarısında bulundu.

İsrail'de geçen yıl 17 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından da Şas, Yamina ve Birleşik Tevrat partileri Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyonda yer alacaklarını gösteren benzer bir belge imzalamıştı.

Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz ile yaptığı koalisyon görüşmelerinde sağ partilerin de kuracakları birlik hükümetinde yer almasında ısrar etmişti.

Hem ilk kimin başbakan olacağı, hem sağ partilerin hükümette yer alması konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle Netanyahu ile Gantz arasındaki koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bu gelişme üzerine Netanyahu ve Gantz koalisyon hükümetini kuramamış, İsrail'de bir yıl içinde üçüncü kez erken seçim kararı alınmıştı.

Son kamuoyu yoklamaları, Netanyahu'nun başını çektiği sağ blokun da Gantz'n liderliğindeki sol blokun da 2 Mart'ta yapılacak seçimlerde koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayıya ulaşamayacağını ortaya koyuyor.

Kurulduğu 1948'den bu yana koalisyonlarla yönetilen İsrail'de, hükümeti kurabilmek için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

Tevrat, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti
Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı CHP kongresinde delegenin elinden mikrofonu alan partili: Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:23:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'deki sağ partiler Netanyahu'ya desteklerini yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]