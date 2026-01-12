İsrail'den AB'ye İran Tepkisi - Son Dakika
İsrail'den AB'ye İran Tepkisi

12.01.2026 22:32
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, AB'yi İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanımadığı için eleştirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliği'ni (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımadığı için eleştirdi.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, AB'ye İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanıma çağrısı yaptı.

"Avrupa Birliği, demokrasi, özgürlük ve barış değerlerine bağlı olduğunu iddia etmesine rağmen, çok uzun bir süre İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımlamaktan kaçındı." ifadeleriyle AB'yi eleştiren Saar, Devrim Muhafızları'nın İran'daki protestoları acımasız yöntemlerle bastırmaya çalıştığını ileri sürdü.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin olduğu haberleri nedeniyle "dehşete düştüklerini" belirterek, "Protestoculara yönelik şiddetli baskının ardından yeni ve daha sert yaptırımlar önermeye hazırız." demişti.

El Anouni, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine eklenip eklenmeyeceği sorusuna, üye ülkeler arasında bu konudaki tartışmaların "gizlilik kuralları" çerçevesinde devam ettiği ve daha fazla detaya giremeyeceği yanıtını vermişti.

Saar, Etiyopyalı mevkidaşıyla görüştü

Bir başka paylaşımında Saar, İsrail'i ziyaret eden Etiyopya Dışişleri Bakanı Hadera Abera Admassu ile bir araya geldiğini duyurdu.

İsrail'in Etiyopya'yı uzun vadeli stratejik bir ortak olarak gördüğünü ve iki ülkenin bağlarını daha da güçlendireceğini belirten Saar, görüşmede bölgedeki ortak zorlukları ele aldıklarını ve İsrail-Etiyopya dostluğunun uzun süredir devam ettiğini kaydetti.

Addis Ababa yönetiminin Mısır, Sudan, Somali ve Eritre ile sınır, su ve denizlere erişim konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı biliniyor.

Tel Aviv yönetimi, Somali'nin bir parçası olan Somaliland'ı 26 Aralık 2025'te ülke olarak tanıdığını duyurmuş, bölge ülkeleri başta olmak üzere bu karara dünyadan tepkiler yükselmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, İsrail, Güncel, Terör, İran, Son Dakika

