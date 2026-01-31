İsrail'den ABD'ye İran'ın Füze Programı İstihbaratı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den ABD'ye İran'ın Füze Programı İstihbaratı

31.01.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ABD'ye İran'ın füze programı hakkında istihbarat sundu, müzakereler devam ediyor.

İsrail'in, İran'ın füze programını yeniden başlatmasına ilişkin istihbarat bilgilerini ABD'ye sunduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, istihbarat bilgileri Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Shlomi Binder'in ABD ziyareti sırasında sunuldu.

Haberde, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimiyle anlaşması durumunda, bu anlaşmanın sadece İran'ın nükleer programıyla ilgili olacağı, füze programını kapsamayacağından endişe ettiği kaydedildi.

İsrail Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Binder'in, İran'ın balistik füze programının yeniden başlatılmasıyla ilgili istihbarat bilgilerini ABD'ye sunduğu aktarılan haberde, ABD'nin şu ana kadar İran'a saldırı konusunda herhangi bir karar almadığı ve Trump'ın bir karar vermeden önce tüm müzakere seçeneklerini tüketmek isteyeceği ifade edildi.

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den ABD'ye İran'ın Füze Programı İstihbaratı - Son Dakika

Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 00:27:27. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'den ABD'ye İran'ın Füze Programı İstihbaratı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.