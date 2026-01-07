İsrail'den Filistinli Ailelere Tazminat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den Filistinli Ailelere Tazminat

07.01.2026 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, 'terör saldırılarında' kaybeden ailelere 149 milyon şekel aktarımında bulundu.

İsrail, Filistinlilerin düzenlediği eylemlerde aile üyelerinin öldürüldüğünü iddia eden onlarca İsrailli aileye, el koyduğu Filistin vergi gelirlerinden 149 milyon şekel (yaklaşık 47 milyon dolar) aktarıldığını duyurdu.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığı bünyesindeki Kudüs İcra ve Tahsilat Bürosu, Filistin Yönetimi'ne ait fonlardan 149 milyon şekel topladı ve bu meblağı "terör saldırılarında" hayatını kaybettiği öne sürülen kişilerin aileleri adına açılan 124 tazminat davasına aktardı.

Haberde, söz konusu fonların Kudüs İcra ve Tahsilat Bürosu'nda toplandığı ve daha sonra "mağdur ailelerin" temsilcilerine aktarıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların faillerinin cezaevinde bulunması nedeniyle doğrudan tahsilatın zor olduğu savunularak, bu kişilere Filistin Yönetimi tarafından aktarıldığı öne sürülen fonlara el konulmasının mahkeme kararlarının uygulanmasını mümkün kıldığı ifade edildi.

Vergi Fonları

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergitopluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin Yönetimi'nin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor.

Filistin hükümeti ise vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor.

İsrail'in vergi gelirlerinde kesinti yapması nedeniyle Filistin yönetimi de Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, İsrail, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Filistinli Ailelere Tazminat - Son Dakika

Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 03:59:01. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Filistinli Ailelere Tazminat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.