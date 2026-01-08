İsrail'den Halep'teki Saldırıya Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den Halep'teki Saldırıya Kınama

İsrail\'den Halep\'teki Saldırıya Kınama
08.01.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Suriye'nin Kürt mahallelerine yönelik saldırıları kınarken, Türkiye Suriye'ye destek verdi.

Suriye yönetiminin Halep'teki Kürt mahallelerine yönelik saldırısı İsrail tarafından kınandı. Türkiye ise "Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir" diyerek Şam yönetimine destek verdiğini açıkladı.Suriye yönetiminin, Halep kentinde Kürtlerin yaşadığı bölgeye düzenlediği saldırılar İsrail tarafından kınandı.

Konuya dair X hesabından bir mesaj yayınlayan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "Uluslararası toplum genel, Batı ise özel olarak IŞİD'e karşı cesurca ve başarıyla savaşan Kürtlere onur borcu duymaktadır. Suriye'deki çeşitli azınlıklara yönelik sistematik ve acımasız baskı, 'yeni bir Suriye' vaadiyle çelişiyor. Uluslararası toplumun sessiz kalması, Suriye rejiminin şiddeti tırmandırmasına yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında geçen yıl 10 Mart'ta imzalanan ve SDG'ye bağlı silahlı kuvvetlerin Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören anlaşmanın hayata geçirilememesi üzerine geçtiğimiz günlerde, hükümete bağlı güçlerle Kürt milisler arasında çatışmalar çıkmış ve bu çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara'dan Suriye'ye destek

İsrail tarafından kınanan Suriye'ye kuzeydeki komşusu Türkiye'den ise destek geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir (...) Ülkemiz 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kürtlerin özerklik talebini Şam kabul etmiyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda büyük bir bölgeyi kontrolü altında tutan Kürtlerin, ülke içinde özerk bir yapı talebi Şam tarafından kabul edilmiyor.

İktidarın, ülkedeki tüm azınlıkların korunacağına dair güvencesine rağmen Suriye'deki azınlıklar geleceğe umutsuz bakıyor.

İsrail ile Suriye arasında tarihi anlaşma

ABD'nin baskısı ile hafta başında Paris'te bir araya gelen İsrailli ve Suriyeli yetkililer, istihbarat bilgilerinin karşılıklı paylaşımını içeren bir mekanizmayı kabul etmişti. Söz konusu anlaşmaya siyasi uzmanlar tarafından, on yıllardan beri birbirine düşman olan iki devlet arasında imzalandığı için büyük önem atfediliyor.

Paris'te varılan anlaşma, ABD gözetiminde "özel bir iletişim hücresi" oluşturulmasını ve bu yapının ikili ilişkilerde gerginliğin azaltılmasına yardımcı olmasını öngörüyor.

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı geçen Kasım ayında Washington'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması imzalanması konusunda her iki ülkeye baskı yapıyor. Ancak İsrail, daha önce cihatçı bir lider olan Şara'ya güvenmediği için böyle bir anlaşmaya bugüne dek imza atmadı.

Beşar Esad iktidarının Aralık 2024'te devrilmesinin ardından İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki güçlerini, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki askerlerden arındırılmış ara bölgeye kaydırmış ve Suriye'ye yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

AFP,ANKA/ ET,JD

Kaynak: Deutsche Welle

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Halep'teki Saldırıya Kınama - Son Dakika

Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti O gençler için karar verildi Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
Başkan Bozbey’e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı Başkan Bozbey'e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı
Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı
TFF’nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu Sercan Yıldırım isyan etti TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Rusya’da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü Rusya'da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü

14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
13:15
Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 14:45:33. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Halep'teki Saldırıya Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.