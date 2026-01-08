İsrail'den Hizbullah'a Silahsızlandırma Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den Hizbullah'a Silahsızlandırma Vurgusu

08.01.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ateşkes anlaşması gereği Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiğini duyurdu.

İsrail, ateşkes anlaşması uyarınca "Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılması gerektiğini" bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyinde Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının birinci aşamasının tamamlandığı yönündeki duyurusuna dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'nin arabuluculuk ettiği İsrail ve Lübnan ateşkes anlaşmasında açıkça Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılması gerektiği, bunun İsrail'in güvenliği ve Lübnan'ın geleceği için şart olduğu" belirtildi.

Lübnan hükümeti ve ordusunun bu yöndeki çabaları "cesaretlendirici bir başlangıç" şeklinde nitelenen açıklamada, ancak bunun yetersiz olduğu, İran'ın desteğiyle Hizbullah'ın yeniden silahlanma ve yapılanma çabasının bunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Lübnan ordusu, sabah saatlerinde Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, özellikle Litani Nehri'nin güneyinde olmak üzere "silahların devlet tekeline" alınmasına yönelik planın ilk aşamasının hedefine ulaştığı ve ileri bir aşamaya geçildiğini duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun, Lübnan topraklarında işgal ettiği yerler, kurduğu tampon bölgeler ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin, çalışmalarına engel olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Hizbullah'a Silahsızlandırma Vurgusu - Son Dakika

PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

15:34
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:44:02. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Hizbullah'a Silahsızlandırma Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.