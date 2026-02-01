İsrail'den İran'ın Füze Tehdidine Sert Tepki - Son Dakika
İsrail'den İran'ın Füze Tehdidine Sert Tepki

01.02.2026 14:16
İsrailli askeri yetkili, İran'ın balistik füzelerinin varoluşsal tehdit oluşturduğunu vurguladı.

İsrailli üst düzey bir askeri yetkili, ülkesinin İran'ın balistik füze kapasitesiyle bir arada yaşamasının mümkün olmadığını ve söz konusu füzelerin İsrail için "varoluşsal bir tehdit" oluşturduğunu savundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, İran'ın balistik füzelerine ilişkin, "İsrail, İran'ın balistik füzeleriyle bir arada yaşayamaz. İran'ın balistik füzeleri sınırlı bir askeri meydan okuma değil, varoluşsal bir tehdit." ifadelerini kullandı.

Askeri yetkili, İsrail'in İran'a son saldırıları öncesinde Tahran'ın yaklaşık 2 bin balistik füzeye sahip olduğunu ve o zamandan beri yeniden üretime geçerek füze sistemlerini kayda değer bir hızla genişlettiğini öne sürdü.

İran'ın aynı anda onlarca füze fırlatma kapasitesine ulaşmış olabileceğini iddia eden İsrailli yetkili, bu durumun gelecekteki olası çatışma senaryolarını daha karmaşık hale getireceğini ileri sürdü.

Askeri yetkili, İran'a yönelik olası bir saldırıda yalnızca nükleer programa odaklanılmasının yeterli olmayacağını savunarak, füze fırlatma altyapısı, depolama alanları ve üretim kapasitesinin de hedef alınması gerektiğini öne sürdü.

İsrailli askeri yetkili, İran'ın füze tehdidinin artık ikincil bir mesele olmadığını ve İsrail'in güvenlik stratejisinin merkezinde yer aldığını söyledi.

KAN'ın haberinde, olası bir ABD saldırısının kapsamı ve içeriğine ilişkin ise belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

15:05
