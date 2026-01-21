İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen sık sık saldırılar düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki üç bölge için daha saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerine bağlı 3 noktanın 3 farklı haritasını paylaştı.

Adraee, Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden başlatma girişimlerine karşı koymak iddiasıyla Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen bölgelere saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

Paylaşılan haritalarda biri Sayda'ya bağlı Kanarit, diğer ikisi Nebatiye'ye bağlı Kefur ve Carcua beldelerinde olmak üzere işaretlenen binalardan uzak durulmasını isteyen Adraee, binaların derhal boşaltılması ve en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini, bu bölgelerde kalanların ise hayatlarının tehlike altında olacağını ifade etti.

İsrail ordusunun, bugün insansız hava araçlarıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde 2 araca düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.