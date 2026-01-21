İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi

21.01.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 3 bölgeye saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen sık sık saldırılar düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki üç bölge için daha saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerine bağlı 3 noktanın 3 farklı haritasını paylaştı.

Adraee, Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden başlatma girişimlerine karşı koymak iddiasıyla Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen bölgelere saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

Paylaşılan haritalarda biri Sayda'ya bağlı Kanarit, diğer ikisi Nebatiye'ye bağlı Kefur ve Carcua beldelerinde olmak üzere işaretlenen binalardan uzak durulmasını isteyen Adraee, binaların derhal boşaltılması ve en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini, bu bölgelerde kalanların ise hayatlarının tehlike altında olacağını ifade etti.

İsrail ordusunun, bugün insansız hava araçlarıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde 2 araca düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika

İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Katy Perry’den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı
Danimarka: Trump’a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı 4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı

18:40
Felipe Melo’dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
18:12
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 19:07:01. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Saldırı Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.