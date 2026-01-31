İsrail'den Lübnan'a Yeni Saldırı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hiyam beldesine girerek bir yazlık evi patlayıcılarla havaya uçurduğu bildirildi.

Tel Aviv yönetimi, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı bir birlik, gece saatlerinde güney sınırına yakın Hiyam beldesine girerek bir yazlık evi patlayıcılarla yıktı.

Bölgeye intikal eden Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerleri, incelemelerde bulundu.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.