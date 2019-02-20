İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait 2 Evi Yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.



Filistinli Şadi el-Muhtesib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina bölgesinde kendisi ve babasına ait iki evin belediye ekipleri tarafından yıkıldığını söyledi.



Yaklaşık 5 ay önce İsrail belediyesinden ruhsat almalarına rağmen, ekiplerin daha önce verilen yıkım kararını uyguladığını belirten Muhtesib, babasının evinde 6 kişinin, kendi evinde de 5 kişinin yaşadığını aktardı.



Muhtesib, İsrail güçlerinin yıkım öncesi bölgeyi kuşatarak yıkım kararı verilen evlere çıkan yolları kapattığını ve evlerdeki eşyaları dahi çıkarmalarına izin vermediğini dile getirdi.



Ailesiyle sokakta kaldıklarını söyleyen Muhtesib, İsrail'in Filistinlileri kutsal kentten çıkarmayı hedeflediğini vurguladı.



İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.



İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.



İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.



Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 bini aşkın evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını aktarıyor.

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