İsrail, Eriha'da Filistinli Aileleri Tahliye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Eriha'da Filistinli Aileleri Tahliye Etti

31.01.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Batı Şeria'nın Eriha kentindeki Avce'de Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkarıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde bedevi toplulukların yaşadığı Avce'de Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkardı.

Avce'de zorla tahliye edilen Ayid Kaabineh, AA muhabirine, İsraillilerin sabah saatlerinde kendisi ve ailesini Vadi Abu Hayat bölgesindeki evlerinde kalmamaları konusunda uyardığını, bunun üzerine başka bir bölgeye taşınmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Kaabineh, bir hafta önce de aynı yerleşimden tehditler ve sürekli saldırılar altında göç ettirildiklerini belirtti.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, Avce yerleşiminin tamamen boşaldığını, geçen hafta 121 ailenin yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı bölgeden ayrıldığını belirtti.

Melihat, ailelerin İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin sistemli tacizleri, çadırların yakılması, hayvanların çalınması, tarım araçlarına el konulması, otlatma ve su kaynaklarının engellenmesi gibi baskılar altında evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

Tahliye edilen ailelerin çoğunun Avce'nin güneyindeki bölgelere taşındığını; bazılarının ise Eriha'nın kuzeyinde bulunan Çiftlik ve Fasayil bölgelerine yerleştiğini ifade eden Meliaht, Ürdün Vadisi'ndeki en önemli ve turistik kaynaklardan biri olan Nebi el-Avce'nin Filistinliler tarafından yaz aylarında sıklıkla ziyaret edildiğini hatırlattı.

Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine yönelik 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Filistinliler, bu saldırıların İsrail'in Batı Şeria'yı resmen ilhak etmesinin önünü açtığı ve bunun da Birleşmiş Milletler kararlarında yer alan iki devletli çözüm ihtimalini tamamen ortadan kaldıracağı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Eriha'da Filistinli Aileleri Tahliye Etti - Son Dakika

Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Antalya’daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın Antalya'daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
26 yıllık ara sona erdi Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa’da dokundu 26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu
İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı 1 kişi hayatını kaybetti İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü

15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:11
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 16:24:20. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, Eriha'da Filistinli Aileleri Tahliye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.