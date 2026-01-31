İsrail, Eriha'da Filistinli Aileleri Tahliye Etti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde bedevi toplulukların yaşadığı Avce'de Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkardı.

Avce'de zorla tahliye edilen Ayid Kaabineh, AA muhabirine, İsraillilerin sabah saatlerinde kendisi ve ailesini Vadi Abu Hayat bölgesindeki evlerinde kalmamaları konusunda uyardığını, bunun üzerine başka bir bölgeye taşınmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Kaabineh, bir hafta önce de aynı yerleşimden tehditler ve sürekli saldırılar altında göç ettirildiklerini belirtti.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, Avce yerleşiminin tamamen boşaldığını, geçen hafta 121 ailenin yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı bölgeden ayrıldığını belirtti.

Melihat, ailelerin İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin sistemli tacizleri, çadırların yakılması, hayvanların çalınması, tarım araçlarına el konulması, otlatma ve su kaynaklarının engellenmesi gibi baskılar altında evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

Tahliye edilen ailelerin çoğunun Avce'nin güneyindeki bölgelere taşındığını; bazılarının ise Eriha'nın kuzeyinde bulunan Çiftlik ve Fasayil bölgelerine yerleştiğini ifade eden Meliaht, Ürdün Vadisi'ndeki en önemli ve turistik kaynaklardan biri olan Nebi el-Avce'nin Filistinliler tarafından yaz aylarında sıklıkla ziyaret edildiğini hatırlattı.

Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine yönelik 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Filistinliler, bu saldırıların İsrail'in Batı Şeria'yı resmen ilhak etmesinin önünü açtığı ve bunun da Birleşmiş Milletler kararlarında yer alan iki devletli çözüm ihtimalini tamamen ortadan kaldıracağı uyarısında bulunuyor.