İsrail, Filistinli Çocuğa Saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinli bir çocuğu darbetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesine bağlı Racum Ağli köyünden gelen İsrailliler, Salih İsmail Hedre isimli Filistinli çocuğu darbetti.

Filistinli çocuk, aldığı darbe ve yaralar nedeniyle Yatta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mücavir köy Halava'da ise bir İsrailli, aracıyla bazı Filistinli çocukları ezmeye teşebbüs etti.

Bir grup İsrailli ise bölgede koyunlarını otlatan Filistinli çocukları kovaladı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, kentin güneyindeki Akraba beldesinde Filistinli çiftçilere saldırdı, Duma beldesinde bir eve taş attı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bugün sabaha karşı Ramallahın kuzeybatısındaki Attara beldesine saldırarak Filistinlilere ait iki aracı ateşe vermiş ve beldeye ırkçı sloganlar yazmıştı. El Halil kentine bağlı Beni Naim beldesinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan 45 yaşındaki Filistinli bir kadın yaralanmıştı.

Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine yönelik 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Filistinliler, bu saldırıların İsrail'in Batı Şeria'yı resmen ilhak etmesinin önünü açtığı ve bunun da Birleşmiş Milletler kararlarında yer alan iki devletli çözüm ihtimalini tamamen ortadan kaldıracağı uyarısında bulunuyor.