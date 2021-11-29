İsrail, Filistinli gazetecileri seyahat izni için güvenlik güçleriyle iş birliğine zorluyor - Son Dakika

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Filistinli gazetecilerin seyahat etme özgürlüğünün engellendiğini, güvenlik güçleriyle iş birliği yapma karşılığında bu imkanın tanındığını açıkladı.

Cenevre merkezli Euro-Med, "Gazetecilerin Cezalandırılması: İsrail'in Hareket ve Dolaşım Özgürlüğünü Kısıtlamaları" başlıklı bir rapor yayınladı.

Raporda, "Filistinli gazetecilerin seyahat etmesini yasa dışı ve hukuksuz bir şekilde engelleyen İsrail, adeta gazetecilik mesleğini icra etmesini ve görüşlerini ifade etmesini cezalandırıcı bir politika uyguluyor." ifadelerine yer verildi.

İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) Filistinli gazetecilere istihbarat karşılığında seyahat özgürlüğünü sağlamasının belgelerle kanıtlandığı raporda, Filistinli gazetecilerin de güvenlik güçleriyle iş birliği yaptıklarında seyahat kısıtlamalarının kendiliğinden kaldırılabildiği yönündeki ifadeleri aktarıldı.