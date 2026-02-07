İsrail, Filistinlinin Evinin Yıkımına Zorladı - Son Dakika
İsrail, Filistinlinin Evinin Yıkımına Zorladı

07.02.2026 12:37
İsrail, Beyt Hanina'daki bir Filistinlinin evini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina kasabasında bir Filistinliye, kendi evini yıktırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail makamlarının, Kudüslü Macid es-Selayime'yi, El-Eşkariyye Mahallesi'nde 8 yıl önce inşa edilen ve 4 kişinin yaşadığı evini, ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yıkmaya zorladığını ve ayrıca 100 bin şekeli (yaklaşık 32 bin doları) aşan para cezası ödemeye mahkum ettiğini aktardı.

İsrail'e ait belediyeden gelen yazının ardından Filistinli, uzun yıllardır yaşadıkları yuvalarını yıkmak zorunda kaldı.

İsrail yönetimi, özellikle Kudüs şehrinde, Filistinlileri ruhsatsız olduğu bahanesiyle kendi evlerini yıkmaya zorluyor. Buna karşı çıkanların evleri ise İsrail'e ait buldozerlerle yıkılıyor ve binlerce dolar tutan yıkım masrafları da mülk sahiplerine ödetiliyor.

Kudüs'teki İsrail belediyesi, Filistinlilere yapı ruhsatı vermeyi reddederek; evlerini yıkıyor ya da Filistinlileri evlerini kendi imkanlarıyla yıkmaya zorluyor. İsrail bunu, barınma hakkını güvence altına alan uluslararası hukuk ve insani normlara aykırı olup, Kudüs kentinden Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini hedefleyen sistematik işgal politikalarının bir parçası olarak yapıyor.

Söz konusu politikalar, kent içinde ve çevresinde Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesiyle eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

