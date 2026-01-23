İsrail, Gazze'de Ateşkes İhlaline Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail, Gazze'de Ateşkes İhlaline Devam Ediyor

23.01.2026 15:21
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de 2 Filistinliyi yaraladı; çatışmalar sürüyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması uyarınca çekildiği bölgelerde 2 Filistinliyi vurarak yaraladı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi insansız hava aracından açılan ateşte Filistinli Mazuz Ebu Hadayid yaralandı.

Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde de 25 yaşındaki Enes Hafız Cundiyye, İsrail askerlerince ayağından vuruldu.

Her iki Filistinlinin de orta derecede yaralı olduğu bildirildi.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgeleri sabah saatlerinden bu yana aralıklı olarak İsrail topçularının hedefi olurken, saldırılarda can kaybı ya da yaralanmalara dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

