İsrail, Gazze'den Hasta Sevkine İzin Vermedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, Gazze'den Hasta Sevkine İzin Vermedi

26.01.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail hükümeti, Gazze'deki ağır hastaların tedavi için sevkine güvenlik gerekçesiyle izin vermedi.

İsrail hükümeti, kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki ağır hastaların tedavi için işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki hastanelere sevk edilmesine "güvenlik gerekçesiyle" izin vermeyeceğini Yüksek Mahkeme'ye bildirdi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, insan hakları örgütlerinin Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvurulara yanıt veren hükümet, Gazze'den hasta sevkine izin verilmesinin "güvenlik riski" oluşturacağını savundu.

Haberde, hükümetin Gazze Şeridi'ndeki ağır hastaların Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tedavi görmeleri için tahliye edilmelerine izin vermeyi reddetme tutumunda ısrar ettiği aktarıldı.

Hükümetin Yüksek Mahkeme'ye sunduğu yanıtta, "Gazze sakinlerinin Batı Şeria'ya veya İsrail'e geçişinin güvenlik riski taşıdığı, bilgi aktarımı ve terör altyapısının taşınmasına yol açabileceği" iddia edildi.

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nin kuşatma altında tutmasına rağmen hastaların "üçüncü ülkelere gönderilmesi" önerisinde bulundu.

Hükümet, binlerce Gazze sakininin Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Ürdün, Türkiye, Fransa, İtalya, Belçika, Mısır, Lüksemburg, Malta ve Norveç'te tedavi için kabul edildiğini ileri sürdü.

Dilekçeyi veren insan hakları örgütlerini temsil eden İsrailli avukat Adi Lustigman, devletin mahkemeye sunduğu yanıtı "acımasız, hukuka aykırı ve gayriahlaki" olarak nitelendirdi.

Avukat Lustigman, kararın "binlerce masum hasta için fiili bir ölüm cezası" anlamına geldiğini vurguladı.

Kasım ayında beş insan hakları örgütü, Ekim 2023'te durdurulan Gazze'den Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki hastanelere hasta sevklerinin yeniden başlatılması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Başvuruyu yapan İnsan Hakları İçin Hekimler, Gisha, Adalah, Bireyin Korunması Merkezi ve Sivil Haklar Derneği, İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşamlarını koruma ve can kayıplarını önleme konusunda hem İsrail hukuku hem de uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini vurguladı.

İsrail ordusu Mayıs 2024 ortasında, Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirerek Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme girişini büyük ölçüde engelledi.

Abluka, sağlık altyapısının tahrip edilmesi ve sağlık personelinin hedef alınmasıyla birleşince Gazze'deki insani durum daha da ağırlaştı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze'ye yönelik saldırılarında 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı.

Sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı zarar görürken, Birleşmiş Milletler yeniden inşa maliyetinin 70 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'den Hasta Sevkine İzin Vermedi - Son Dakika

İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Otomobil şarampole devrildi 2 kişi ağır yaralandı Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı
Berlin’de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı Berlin'de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı
Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Lüks otomobil alev topuna döndü Lüks otomobil alev topuna döndü
Minnesota’da ICE operasyonu sonrası CEO’lardan gerilimi azaltma çağrısı Minnesota'da ICE operasyonu sonrası CEO'lardan gerilimi azaltma çağrısı

20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
20:18
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: İlk 21 dakikada 1 gol, 1 iptal
Canlı anlatım: İlk 21 dakikada 1 gol, 1 iptal
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 21:19:31. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'den Hasta Sevkine İzin Vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.