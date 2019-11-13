İsrail-Gazze gerginliği tırmanıyor: Ölü sayısı yükseldi. Hamas gözdağı verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 16 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. İsrail Ordusu, Twiiter'dan yaptığı açıklamada, "Şu anda Gazze'de İslami Cihad terör hedeflerini vuruyoruz" derken, Gazze'de yaralı sayısı ise en az 50 olarak açıklandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Ayrıca Gazze'den İsrail tarafına da çok sayıda roket atılmaya devam ettiği, halkın çalan uyarı sirenleriyle sığınaklara gittiği belirtiliyor.