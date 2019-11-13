Son Dakika Haberleri: İsrail-Gazze gerginliği tırmanıyor: Ölü sayısı yükseldi. Hamas gözdağı verdi
Son Dakika Dünya İsrail-Gazze gerginliği tırmanıyor: Ölü sayısı yükseldi. Hamas gözdağı verdi - Son Dakika Dünya

İsrail-Gazze gerginliği tırmanıyor: Ölü sayısı yükseldi. Hamas gözdağı verdi

7 saat önce

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 16 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İsrail-Gazze gerginliği tırmanıyor: Ölü sayısı yükseldi. Hamas gözdağı verdi, System.String[]

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 16 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. İsrail Ordusu, Twiiter'dan yaptığı açıklamada, "Şu anda Gazze'de İslami Cihad terör hedeflerini vuruyoruz" derken, Gazze'de yaralı sayısı ise en az 50 olarak açıklandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.


Ayrıca Gazze'den İsrail tarafına da çok sayıda roket atılmaya devam ettiği, halkın çalan uyarı sirenleriyle sığınaklara gittiği belirtiliyor.

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İsrail, Sabah, Gazze, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:01 
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