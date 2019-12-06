Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı
Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı.


İsrail güçleri Kudüs'te bir program çekimi sırasında baskın düzenleyerek Filistin devlet televizyonunda çalışan 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan gazetecilerin Kirstin Rinavi, Ali Yasin, Dana Abu Şamsiya ve Amir Abidrabu olduğu öğrenildi. Gazeteciler soruşturma merkezine alındı.


İki hafta önce Kudüs'ün Suvvana Mahallesi'ndeki Filistin Devlet Televizyonu Ofisi, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın talimatıyla 6 ay süreyle kapatılmıştı. - KUDÜS

Filistin, İsrail, Kudüs, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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