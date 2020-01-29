İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa 'ya baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattığı ve giriş-çıkışlara izin vermediği ifade edildi. Yerel kaynaklar baskın düzenleyen İsrail güçlerinin Mescidi Aksa'nın avlusundan 2 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. İsrail güçlerinin baskın sonrası Mescidi Aksa'da bulunan Müslümanları dışarı çıkarttığı belirtildi.

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