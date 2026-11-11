İsrail Güvenlik Kabinesi, orduya İran talimatını verdi

İsrail kamu yayıncısı KAN'ın haberine göre, İsrail güvenlik kabinesi orduya İran'a yönelik olası bir saldırı için hazırlıkları artırma talimatı verdi.

"İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ, 'İRAN' EMRİNİ VERDİ"

KAN geçtiği haberde, "Güvenlik kabinesi tarafından İsrail ordusuna verilen direktifler, ordunun savaşı tetikleyebilecek faaliyetler yürütmesine yol açabilir," ifadelerini kullandı.

EİSENKOT, NETANYAHU'YU UYARMIŞTI

KAN, söz konusu direktiflerin Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yeni hükümet kurulana kadar gereksiz askeri operasyonlardan kaçınması yönünde yaptığı çağrının ardından kamuoyuna duyurulduğunu belirtti.

Yayın kuruluşu, güvenlik kabinesinin son olarak 27 Ekim İsrail seçimlerinden haftalar önce, 5 Ekim'de toplandığını da sözlerine ekledi.