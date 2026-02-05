İsrail Hava Saldırılarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Hava Saldırılarını Sürdürüyor

05.02.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a hava saldırıları düzenleyerek Hizbullah hedeflerini vurdu.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen sıkı sık hedef aldığı Lübnan'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurduğu iddia edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Mahmudiye beldesine saldırı düzenledi.

Sosya medyaya yansıyan görüntülerde, Mahmudiye beldesinde hedef alınan noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

NNA, İsrail uçaklarının güneydeki Mahmudiye ve Serire beldeleri ile Şibeyl Vadisi'ni, doğuda Hermel kentinin dış kesimlerini ve Baalbek bölgesinde yer alan Budayi ile Felaviye beldelerinin çevresini hedef aldığını da bildirdi.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, Lübnan'ın geneline düzenlenen bir dizi hava saldırısında Hizbullah'a ait yeraltı silah depolarının hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yaptığı ateşkes anlaşmasını neredeyse günlük düzenlediği saldırılarla ihlal ediyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

Hizbullah ile İsrail arasında Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar 2024'te şiddetlenmişti.

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen bölgedeki 5 noktada işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hava Saldırılarını Sürdürüyor - Son Dakika

Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
21:44
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
21:21
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:21:21. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Hava Saldırılarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.