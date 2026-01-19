İsrail'in El Halil'e Saldırısı Başladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine "birkaç gün sürmesi beklenen" bir saldırı başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırıların El Halil kentinin Cebel Cuhar bölgesinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Birkaç gün sürmesi beklenen saldırı sırasında bölgedeki İsrail ordusunun askeri hareketliliğinin artacağı, zaman zaman patlama seslerinin duyulabileceği belirtildi.

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun, El Halil'in güneyini kapatarak kentin girişlerine demir bariyerler kurduğunu ve çok sayıda asker ile zırhlı araçlar konuşlandırdığını anlattı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun saldırılara başladıktan sonra evlerine baskın düzenlediği 7 Filistinliyi gözaltına aldığını, evlerinde aramalar yaptığını ve eşyalarına el koyduğunu aktardı.

İsrail askerlerinin El Halil'in çeşitli bölgelerinden gözaltına aldığı Filistinliler arasında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu, İsrail ordusunun kentte kontrol noktaları kurduğu kaydedildi.

Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar başlatan İsrail, aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını da yoğunlaştırdı. Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail ordusunun yanı sıra topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin artan saldırılarıyla da karşı karşıya kaldı. Ayrıca İsrail, bölgede yeni yasa dışı yerleşimler kurma kararı aldı. Saldırılardaki artış ve İsrail'in yerleşimci politikasındaki hızlanma, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik sıklaşan adımlar olarak yorumlandı.

Filistin makamlarının paylaştığı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarından 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.