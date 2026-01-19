İsrail'in Eski Büyükelçisi Eitan Na'eh Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Eski Büyükelçisi Eitan Na'eh Vefat Etti

19.01.2026 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eitan Na'eh, 2016-2018 yıllarında Türkiye'de büyükelçilik yapmış, diplomasi camiasında saygıyla anıldı.

(ANKARA) - 2016–2018 yılları arasında İsrail'in Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan deneyimli diplomat Eitan Na'eh'in vefat ettiği bildirildi.

Na'eh'in vefat haberi, yakınları ve diplomasi camiasında üzüntüyle karşılandı. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği görevini, Türkiye–İsrail ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiği süreçte yürüten Na'eh, görev süresi boyunca iki ülke arasındaki diyalog kanallarının açık tutulmasına yönelik çabalarıyla tanındı.

Türkiye ile ilişkileri büyükelçilik göreviyle sınırlı kalmayan Na'eh, 1993–1997 yıllarında İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nde basın işleriyle görevli ikinci katip ve daha sonra birinci katip olarak görev yaptı. Türkiye'yi yakından tanıyan Na'eh, Türk toplumuna, kültürüne ve siyasi yapısına ilişkin bilgisiyle biliniyordu.

Meslek hayatı boyunca diyalog, karşılıklı saygı ve sağduyuya dayalı bir diplomasi anlayışı benimseyen Na'eh, kişisel ilişkilerindeki sıcak ve samimi yaklaşımıyla da meslektaşları arasında saygı gördü.

Eitan Na'eh'in vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye–İsrail ilişkilerini yakından takip eden çevreler tarafından önemli bir kayıp olarak değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

Büyükelçilik, Diplomasi, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Eski Büyükelçisi Eitan Na'eh Vefat Etti - Son Dakika

İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Afrika Kupası finalinde olay 908’de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPGSDG elebaşı Mazlum Abdi, “Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var“ dedi. Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.
AB’den Grönland hamlesi Olağanüstü toplanacaklar AB'den Grönland hamlesi! Olağanüstü toplanacaklar
ABD Çalışma Bakanlığı’nda skandal soruşturması: Alkol, yolsuzluk ve striptiz kulübü ABD Çalışma Bakanlığı'nda skandal soruşturması: Alkol, yolsuzluk ve striptiz kulübü

21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:39
Resmi açıklama geldi Fransa’dan Süper Lig’e transfer
Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer
20:32
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
19:33
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:50
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 21:48:26. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Eski Büyükelçisi Eitan Na'eh Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.