Son dakika haber: İsrail'in evinden atmak istediği Filistinli Salihiye: "Ölürüm ama evimden çıkmam" - Son Dakika

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, İsrail'in evinden zorla çıkarmak istediği 5 çocuk babası Filistinli Mahmud Salihiye, "Evimde ölürüm ama evimden çıkmam." diyerek, direnmeye kararlı olduğunu belirtti.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesine ait iş makineleri, dün çok sayıda polis ve özel kuvvet ekibi himayesinde Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek Salihiye ailesinin evini yıkmak için çevreyi sarmış, bunun üzerine aile fertleri tüp gazlarla çatıya çıkarak evi patlatma tehdidinde bulunmuştu.

Mahmud Salihiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin evin yanında bulunan aileye ait iki iş yerini yıktıktan sonra bölgeden ayrıldığını ancak yeni bir baskın ihtimaline karşı direnişlerini sürdürdüklerini anlattı.