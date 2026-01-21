İsrail'in Lübnan'a İHA Saldırısı - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a İHA Saldırısı

21.01.2026 10:35
İsrail, Lübnan'daki ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Zahrani beldesinde bir araca İHA ile saldırdı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Zahrani beldesinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Zahrani-Musaylih yolunda seyir halindeki bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.???????

Kaynak: AA

