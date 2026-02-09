İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

09.02.2026 17:20
İsrail ordusu, Lübnan'da bir kişiyi öldürürken, ateşkesi sürekli ihlal ediyor. Saldırılarda can kaybı artıyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şaab beldesinde bir kişiyi keskin nişancı ateşiyle öldürdüğü bildirildi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna mensup bir keskin nişancı, öğle saatlerinde Ayta eş-Şaab belde binası yakınında bulunan bir kişiye ateş açtı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Ayta eş-Şaab beldesine 5 ses bombası attığı belirtildi.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında ise 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

