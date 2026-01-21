İsrail'in Mülteci Kamplarına Saldırıları

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına bir sene önce başlattığı saldırılar, Filistinlileri ölüm, yaralanma, zorla alıkonulma ve zorunlu göç ile karşı karşıya bıraktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha sonra bozduğu ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden yalnızca 2 gün sonra, 21 Ocak 2025'te işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin Mülteci Kampında saldırılar başlattı. İsrail tarafından "Demir Duvar" olarak isimlendirilen bu saldırılar, kısa süre içerisinde Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına genişletildi.

Saldırıların başlamasının ardından on binlerce Filistinli zorla yerinden edildi. İsrail ordusu tarafından alt yapısı tahrip edilen Cenin ve Tulkerim kentlerindeki mülteci kampları adeta "hayalet şehirlere" dönüştürüldü.

Filistinli uzmanlar, İsrail saldırılarının, bölgeyi Gazze Şeridi'ndeki soykırım sırasında koridorlarla oluşturulan modele benzer bir şekilde parçalara ayırmaya çalıştığını, böylece yapılaşmayı değiştirmeye çalıştığını aktarıyor. İsrail daha sonra düzenleyeceği saldırıları kolaylaştırmak adına bölgeleri aralarından askeri araçların geçebileceği yollar açarak bloklara bölüyor.

Mülteci kampalarına saldırılardaki kayıplar

Sivil toplum kuruluşu Şirin İnsan Hakları Gözlemevinin hazırladığı rapora göre, İsrail'in bir yıl boyunca kampları hedef alan kapsamlı saldırılarında Cenin kenti ve mülteci kampında 84, Tulkerim'de 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 2025'te Batı Şeria'nın kuzeyinde sürdürdüğü saldırılar nedeniyle 32 bin Filistinlinin hala yerinden edilmiş durumda olduğunu açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyeti ise bölgedeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında, 2 bin 300 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından alıkonularak gözaltına alındığını kaydetti.

Zorla yerinden edilen Filistinlilerin evlerinin bu süre zarfında askeri karakollara ve soruşturma merkezlerine dönüştürüldüğü, çok sayıda Filistinlinin fiziki işkenceye maruz bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığı, yüzlerce evin yıkıldığı ve Filistinlilere dayatmalarda bulunulduğu ifade edildi.

Saldırıların başlangıcı

İsrail ordusunun bir yıldır devam eden saldırıları, 21 Ocak 2025'te insansız hava araçlarının (İHA) Cenin Mülteci Kampını bombalamasıyla başladı. Saldırıların ilk iki gününde 12 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

İsrail güçleri, bir yandan kampı kuşatma altına alırken diğer taraftan mücavir beldelere saldırılar düzenledi. 23 Şubat 2025'te İsrail, 2002'de İkinci İntifada sırasında yaptığı saldırılardan sonra ilk kez Cenin'e tanklarla girdi.

İsrail'in bu güne kadar düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e ulaştı, onlarca kişi yaralandı.

Uzmanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırım tecrübesini Batı Şeria'da da uyguladığını; Cenin Kampı'nda 21 Şubat'ta yıkılan 21 evin yerine, daha sonradan yasa dışı yerleşim birimlerine hizmet etmek üzere geniş yollar açtığını ifade ediyor.

Benzer uygulamalarla Tulkerim ve Nur Şems kamplarında da yüzlerce evin enkazı üzerine yollar açıldı; asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Saldırıların Cenin'den Tulkerim'e yayılması

İsrail ordusunun Cenin saldırıları, 27 Ocak 2025 itibariyle Tulkerim'e doğru genişlemeye başladı. Daha sonra da 9 Şubat'ta kentin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampına sıçradı.

Saldırılar kapsamında, kamplardaki evler, tesisler ve altyapı hedef alındı, Filistinliler evlerinden zorla çıkarıldı.

İsrail, Filistinlilerin yıkım kararı verilen evlerinin enkazı üzerinde yol yapım çalışmaları başlattı.

Tulkerim ve Nur Şems Mülteci Kampları Enformasyon Komitesi, bu iki kamptan yaklaşık 25 bin Filistinlinin oluşturduğu 5 binden fazla ailenin zorla yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

İsrail saldırıları kapsamında söz konusu kamplarda 1440'dan fazla evin tamamen yıkıldığı; 2 bin 573 evin ise hasar aldığı aktarıldı.

Tulkerim ve Nur Şems Kamplarının girişleri toprak bariyerlerle kapatıldı ve adeta yaşamın olmadığı hayalet şehirlere dönüştürüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.