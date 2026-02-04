İsrail'in UNRWA'ya Saldırısı - Son Dakika
İsrail'in UNRWA'ya Saldırısı

04.02.2026 13:26
İsrail, Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki UNRWA'nın faaliyetlerini durdurma girişiminde bulundu.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı mesleki eğitim merkezinin faaliyetlerini durdurmaya yönelik adımlar attığı, bu girişimlerin ise merkezin boşaltılmasına zemin hazırlamayı amaçladığı belirtildi.

Kalendiya Kampı Halk Komitesi Sözcüsü Radi Yakub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son dönemde merkezin elektrik ve suyunu kestiğini, bazı yabancı ve Arap çalışanları bölgeden çıkardığını ifade etti.

Bu adımların öğrenci ve çalışanları doğrudan etkilediğini dile getiren Yakup, merkezde yatılı kalan öğrencilerin elektrik ve su kesintileri nedeniyle barınmanın neredeyse imkansız hale geldiğini, eğitim sürecinin tamamen durma riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

UNRWA verilerine göre Kalendiya'daki mesleki eğitim merkezinde 15-19 yaş aralığında 350 öğrenci eğitim görüyor.

Kalendiya Kampı'nda 1948'de yerlerinden edilen 57 Filistin köyünden gelen 17-18 bin mültecinin yaşadığını ve kampın yaklaşık 360 dönümlük alan üzerine kurulu olduğunu aktaran Yakup, "İsrail'in UNRWA'ya yönelik adımları tehlikeli ve doğrudan bir tırmanış. Bu, mülteci meselesini zayıflatmaya ve geri dönüş hakkını ortadan kaldırmaya yönelik sistematik bir politika" ifadelerini kullandı.

UNRWA'ya sahip çıkmanın yalnızca kurumun hizmetleriyle ilgili olmadığını vurgulayan Yakub, "UNRWA'ya bağlılık, tam anlamıyla ulusal bir meseledir. Çünkü UNRWA, Filistinli mültecinin ve geri dönüş hakkının tek uluslararası tanığıdır." dedi.

Öte yandan UNRWA çalışanlarının Batı Şeria'da 1 Ocak'tan bu yana "iş uyuşmazlığı" sürecinde olduğunu aktaran Yakup, bunun 8 Şubat'ta zirveye ulaşmasının beklendiğini ve hizmetlerin daha da kısıtlanmasına yol açabileceğini dile getirdi.

Yakub, mülteci meselesinin on yıllardır "en tehlikeli döneminden geçtiğini" belirterek, UNRWA'nın hedef alınmasının geri dönüş hakkı ve Filistin halkının "kaderini tayin" hakkına doğrudan tehdit oluşturduğunu kaydetti.

UNRWA'nın faaliyetleri ve İsrail'in saldırısı

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 75 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri, bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajans'ın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklamıştı.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

Bu süreçte bazı bağışçı ülkeler UNRWA'ya sağladıkları mali desteği askıya almış, bağışların durdurulması, bütçesinin büyük bölümünü gönüllü katkılardan sağlayan Ajansı derin bir mali açmazla karşı karşıya bırakmıştı.

İsrail güçleri, 20 Ocak'ta UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

