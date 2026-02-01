İsrail, Kuzey Kentleri için İmar Planı Onayladı

İsrail hükümeti, Hizbullah ile savaşırken tahliye edilen Lübnan sınırındaki kuzey kentleri Kiryat Şimona, Şlomi ve Metula bölgelerinin rehabilitasyon ve demokrafik büyümesi için yeni tamamlayıcı imar planını onayladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, hükümetin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich, Zeev Elkin ve Yitzhak Wasserlauf öncülüğünde bir planı onayladığı aktarıldı.

Açıklamada, "derhal uygulamaya geçirileceği" belirtilen planın Kiryat Şimona'da bir üniversitenin kurulmasını, ekonomik ve demografik ivme yakalanmasını ve bölgedeki işletmelere hibe verilmesini içerdiği kaydedildi.

Bölgede genç nüfusu güçlendirmek ve cazip bir yerleşim yeri olarak tanıtmak için binaların yenilenmesi ve yeni konutlar yapılması amacıyla bütçe ayrıldığı belirtilen açıklamada, yüksek teknoloji alanında çalışanlar için de özel sübvansiyonlar verileceği ifade edildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun bölgede kalkınma ve güvenlik sağlamaya kararlı olduklarını ileri sürerek "Her türlü tehdide karşı gerçek zamanlı ve sürekli olarak harekete geçiyoruz ve bunu sürdüreceğiz." tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu bölgeler İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Hizbullah'la savaş sırasında boşaltılmış, bölgeyi terk edenlerin yarısının savaş korkusuyla evlerine dönmediği bildirilmişti.