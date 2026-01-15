İsrail Lübnan'a Yeniden Saldırdı - Son Dakika
İsrail Lübnan'a Yeniden Saldırdı

15.01.2026 19:17
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırıları düzenledi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güney doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Sahmar beldesine saldırı tehdidinin ardından İsrail güçlerinin hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların Hizbullah hedeflerine yönelik olduğu ileri sürüldü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, gün içinde Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajda, Lübnan'ın güneyinde bulunan Sahmar beldesinde bir binaya saldırı düzenleyeceklerini bildirmişti.

Sahmar beldesinde hedef alınacak binanın haritasını da paylaşan Adraee, buranın Hizbullah'a ait "askeri bir yapı" olduğunu iddia etmişti.

-İsrail'den Lübnan'da bir beldeye daha saldırı tehdidi

Ordu Sözcüsü Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından daha sonra yaptığı açıklamada ise Lübnan'ın Bekaa bölgesine bağlı Meşgara beldesine de saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.

Meşgara beldesindeki hedef alacakları iki binanın haritasını paylaşan Adraee, söz konusu binaların "Hizbullah'a ait askeri yapılar" olduğu iddiasında bulundu.

Adraee, söz konusu iki binanın yakınlarında ikamet eden Lübnanlıların bölgeyi terk etmelerini istedi.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.???????

Kaynak: AA

19:37
İsrail Lübnan'a Yeniden Saldırdı
