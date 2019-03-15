İsrail Maratonunu Protesto Etmek İsteyen Filistinlilere Gözaltı
2 saat önce
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen İsrail maratonunu protesto etmek isteyen Filistinli 3 genç İsrail polisi tarafından kısa süreliğine gözaltına alındı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs
'te düzenlenen İsrail
maratonunu protesto etmek isteyen Filistinli 3 genç İsrail polisi tarafından kısa süreliğine gözaltına alındı.
İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi tarafından düzenlenen maraton nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren pek çok caddeyi kapatan polis, "Kudüs Filistin'e aittir" yazılı tişörtler giyen gençleri durdurarak önce tişörtlerini çıkarmaya zorladı ardından gözaltına aldı. İsrail polisi bir süre sonra gençleri maratonun yapıldığı alandan dışarı çıkardı.
Cadde ve sokakların kapatılması Doğu Kudüs'ün güney ve kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa
'ya ulaşımını zorlaştırdı.
İsrail belediyesi tarafından düzenlenen maratona bu yıl 60 ülkeden yaklaşık 30 bin koşucunun katıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:22 Kaynak: AA
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