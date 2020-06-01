İsrail mayıs ayında Filistinli balıkçılara yönelik 36 ihlalde bulundu - Son Dakika

İsrail güçlerinin mayıs ayında abluka altındaki Gazzeli balıkçılara karşı 36 ihlali tespit edildi.

Gazze'deki Zirai Çalışma Komiteleri Birliğinin yayımladığı rapora göre, İsrail Deniz Kuvvetlerinin mayıs ayı boyunca Gazzeli balıkçılara karşı ateş açmak, roket atmak ve teknelerini batırmak amacıyla kirli su pompalamak gibi 36 ihlalde bulunduğu saptandı.

İsrail güçlerinin 6 balıkçıyı yaraladığı kaydedilen raporda, 2 balıkçının ise gözaltına alındığı, birinin 14 gün sonra serbest bırakıldığı ancak diğerinin halen alıkonulduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin bir balıkçı teknesine el koyduğuna, 3 teknedeki motorları ve balık ağlarını imha ettiğine işaret edilen raporda, uluslararası topluma ve insan hakları kurumlarına Filistinli balıkçıların haklarını korumaları ve bu ihlalleri durdurmaları için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.?

Tel Aviv yönetimi, Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan gerilimleri gerekçe göstererek Gazze Şeridi'ndeki balıkçıların avlanma mesafesini sık sık düşürüyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yapıyor ve bu yolla 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.