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İsrail Meclisi'ndeki Arap Milletvekili Abbas: "İsrail Yahudi devleti olarak doğdu ve öyle kalacak" - Son Dakika

İsrail Meclisi'ndeki Arap Milletvekili Abbas: "İsrail Yahudi devleti olarak doğdu ve öyle kalacak"

21.12.2021 23:06
İsrail Meclisi'ndeki Arap Milletvekili Abbas: "İsrail Yahudi devleti olarak doğdu ve öyle kalacak"

İsrail Meclisi'nde 4 milletvekili bulunan Birleşik Arap Listesi (Ra'am) lideri Mansur Abbas, "İsrail bir Yahudi devleti olarak doğdu ve öyle kalacak.

İsrail Meclisi'nde 4 milletvekili bulunan Birleşik Arap Listesi (Ra'am) lideri Mansur Abbas, "İsrail bir Yahudi devleti olarak doğdu ve öyle kalacak." dedi.

İsrail'in Globes gazetesine verdiği mülakatta "İsrail bir Yahudi devleti olarak doğdu." ifadelerini kullanan Abbas'a, gazetenin muhabiri "Bu ifadenizle ne kast ettiniz?" şeklinde bir soru yöneltti.

Abbas'ın kendine yöneltilen soruyu "İsrail bir Yahudi devleti olarak doğdu." şeklindeki aynı ifadelerle cevaplaması üzerine salondaki İsraillilerden alkış aldı.

Abbas, ifadelerine şöyle devam etti: "Bu, Yahudi halkının kararıdır. Yahudi halkı İsrail'i bir Yahudi devleti olarak kurdu. Soru, devletin kimliğinin ne olduğu değildir. İsrail bir Yahudi devleti olarak doğdu ve öyle kalacak. Önemli olan soru, Arap vatandaşlarının ve Arap toplumunun Yahudi İsrail devletindeki statüsünün ne olduğudur. Asıl soru budur."

Ortak Arap Listesi'nden Abbas'a tepki

Öte yandan, İsrail Meclisi'ndeki Ortak Arap Listesi Lideri Eymen Avde sosyal medya hesabından Abbas'ın söz konusu açıklamasına tepki gösterdi.

Avde açıklamasında, "Halkımızın içinden vatanımızda kurulan devletin Yahudi kalacağını vurgulayanlar çıktı. Mansur, bir zamanlar Yahudiler için varoluşsal bir sorun olan devletin Yahudiliği hakkında tekrar tekrar beyanlarda bulundu." ifadelerini kullandı.

Devletin "Yahudi devleti olarak kalacağı" fikrini, Siyonist düşüncenin iddia ettiğini belirten Avde, Abbas'a yönelik eleştirisini şöyle tamamladı:

"Meğer sen halkının ulusal birliğini bölüyormuşsun, Siyonist hareketin en önemli bakış açısının kabul ediyormuşsun. Peki o halde sen kim oluyorsun?"

Filistinli Arap Milletvekilleri, İsrail'i tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlayan ve Temmuz 2018'de Knesset'te kabul edilen "Yahudi ulus devleti" yasasına karşı çıkmıştı. Knesset'teki hiçbir Arap milletvekili daha önce İsrail'i Yahudi devleti olarak kabul eden bir açıklamada bulunmamıştı.

İsrail'deki Mart 2021 seçimlerinde, Ortak Arap Listesi Bloku'ndan ayrılarak tek başına seçimlere giren Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi, yüzde 3,25'lik seçim barajını geçmişti.

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin güney kanadının siyasi uzantısı olan ve İsrail Meclisi'nde 4 milletvekili bulunan Birleşik Arap Listesi (Ra'am) İsrail'de haziran Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinde yer alıyor.

İsrail Meclisi, Yahudi, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Meclisi'ndeki Arap Milletvekili Abbas: 'İsrail Yahudi devleti olarak doğdu ve öyle kalacak' - Son Dakika


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