İsrail, Nablus'ta Zeytin Ağaçlarını Kesti
İsrail, Nablus'ta Zeytin Ağaçlarını Kesti

07.02.2026 12:46
İsrailliler, Nablus'un Kasra beldesinde zeytin ağaçlarını kesti, tarım alanlarına zarar verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinin güneyindeki Kasra beldesinde zeytin ağaçlarını kesti ve Filistinlilere ait tarım arazilerine zarar verdi.

Kasra Belediye Başkanı Hani Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldenin doğusundaki Şa'b el-Harab bölgesinde bazıları 70 yıllık olan zeytin ağaçlarını kestiğini söyledi.

Avde, gaspçı İsraillilere ait buldozerlerin çok sayıda zeytin ağacını kökünden söktüğünü ve Filistinlilere ait arazileri tahrip ettiğini belirterek, bölgede amacı henüz bilinmeyen kırmızı işaretler bırakıldığını aktardı.

Aynı beldede, gaspçı İsraillilerin, Ras el-Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evinin çevresine koyunlarını salarak otlattığını kaydeden Avde, bu durumun ev sakinleri arasında korku ve paniğe yol açtığını ifade etti.

Avde ayrıca, İsrail ordusunun daha sonra aynı bölgeye baskın düzenleyerek arama faaliyetleri yürüttüğünü vurgulayarak, Ras el-Ayn bölgesinde kurulan yerleşim çadırının ise Filistinlilere yönelik saldırıların merkezi haline geldiğini dile getirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin raporuna göre, ocak ayında İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Batı Şeria genelinde toplam 1872 saldırı gerçekleştirildi.

Bu saldırıların 1404'ü İsrail ordusu, 468'i ise gaspçı İsrailliler tarafından yapıldı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak Batı Şeria'daki baskılarını artırdığına dikkat çekilirken, bu süreçte Filistinlilere yönelik öldürme, yaralama, gözaltı, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin hız kazandığı ifade ediliyor.

Resmi Filistin verilerine göre, Batı Şeria'da süren saldırılarda en az 1112 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralandı, 21 binden fazla Filistinli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

