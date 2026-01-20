İsrail Ordu Radyosu'nun Kapatılması Yasa Dışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Ordu Radyosu'nun Kapatılması Yasa Dışı

20.01.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başsavcı Baharav-Miara, hükümetin Ordu Radyosu'nu kapatma kararının yasa dışı olduğunu belirtti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin "basını susturmaya çalıştığı" yönündeki eleştirilere rağmen İsrail Ordu Radyosu'nu kapatma kararı almasının yasa dışı olduğunu duyurdu.

İsrail Başsavcısı Baharav-Miara, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sağcı hükümetin 22 Aralık'ta İsrail Ordu Radyosu'nu kapatma kararı almasının yasa dışı olduğunu ve kararın basını susturmayı amaçladığını vurguladı.

Baharav-Miara, "hukuken biz dizi ciddi kusuru ihtiva eden kararın, İsrail'de basın özgürlüğünü kısıtlama ve medya kuruluşlarını yatıştırmak amaçlı aceleyle alınmış bir dizi önlemden biri" olduğunu belirtti.

İsrail kabinesi, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun basını susturmaya çalıştığı" yönündeki eleştirilere rağmen, Ordu Radyosunun 1 Mart 2026'ya kadar kapatılması kararını geçen ay oy birliğiyle onaylamıştı.

İsrail muhalefeti ise kapatma kararının yapılması beklenen seçimler öncesi aşırı sağcı hükümetin ülkede ifade özgürlüğünü ortadan kaldırma girişimi olduğunu savunuyor.

Savunma Bakanı Katz, İsrail askerleri ve onların aileleri için kurulan bu radyonun, orduyu ve askerlerini hedef alan birçok görüşün dile getirildiği bir platform haline geldiğini ileri sürmüştü.

Katz ayrıca, İsrail ordusunun, radyonun faaliyetlerinden rahatsız olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

Başsavcı, Güvenlik, İsrail, Güncel, Medya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordu Radyosu'nun Kapatılması Yasa Dışı - Son Dakika

İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

23:33
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:22
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 00:17:23. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordu Radyosu'nun Kapatılması Yasa Dışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.