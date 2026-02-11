İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi - Son Dakika
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

11.02.2026 03:14
İsrail ordusu Batı Şeria'da bir kadını yaraladı, 4 Filistinli gözaltına alındı. Ateş açıldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda ateş ettiği 47 yaşındaki kadını yaraladı ve 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Bire kentine düzenlediği baskında ateş açtığı 47 yaşındaki Filistinli kadın yaralandı.

Saldırıda yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Ramallah kentinde ise İsrail ordusunun desteğini arkasına alan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, baskınlar düzenledi. İsrailliler, Filistinlilerin bulunduğu bölgeye ateş açtı.

Haberde, Ramallah'ta İsraillilerin ve İsrail ordusunun darbettiği Filistinli genç adamın gözaltına alındığı belirtildi.

El Halil kentinde de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğrayan 2 Filistinlinin, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail ordusunun, kentte 14 yaşındaki Fevzi Avd adlı çocuğu gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı.

Bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 11 bin 500 kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

