İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi - Son Dakika
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

07.02.2026 13:39
İsrail ordusu Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı, 21 kişi sorgulandı ve serbest bırakıldı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlar sırasında Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Müdürü Murad İştivi'nin de aralarında bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'nın doğusunda bulunan Azzun köyünde birçok eve baskın düzenleyerek aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 21 Filistinliyi sahada sorguladıktan sonra ise serbest bıraktı.

İsrail güçleri, Nablus'un merkezindeki kuzey dağlık bölgesinde bulunan bir binaya düzenledikleri baskın sırasında da bir genci gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde, El Halil'in kuzeyinde bulunan Beyt Emr kasabasında da bir eve baskın düzenleyerek bir genci gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail güçlerinin Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum köyüne düzenledikleri baskın sırasında Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Müdürü İştivi'nin evinde arama yaptıktan sonra İştivi'yi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistinli Esirler Cemiyeti'nin 5 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre, Şubat ayı başı itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sayısı 9 bin 300'ü aşmış olup, bunların arasında 56 kadın ve 350 çocuk bulunuyor.

Filistin topraklarında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

