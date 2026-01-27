İsrail Ordusu Batı Şeria'da Zeytin Ağaçlarını Söküyor - Son Dakika
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Zeytin Ağaçlarını Söküyor

27.01.2026 17:17
İsrail ordusu, Batı Şeria'da yüzlerce zeytin ağacını kökünden söktü ve 20 evin inşaatını durdurdu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan iki beldede yüzlerce zeytin ağacını kökünden sökerken, 20 ev için ise inşaatı durdurma kararı aldı.

Beytüllahim kentine bağlı Tuku beldesinin Belediye Başkanı Muhammed el-Beden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun askeri araçlarla bölgeye gelerek "güvenlik" gerekçesiyle beldede konuşlandığını ve yüzlerce zeytin ağacını kökünden sökmeye başladığını söyledi.

Beden, İsrail askerlerinin beldeye düzenlediği baskın sırasında Filistinlilere ait 20 evin sahiplerine inşaat durdurma tebligatı teslim ettiğini aktardı.

İsrail askerleri Ramallah'ın Kefr Malik beldesine baskın düzenledi

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik beldesine de baskın düzenlediğini, yaklaşık 35 dönümlük alanda buldozerlerle araziyi düzleştirerek zeytin ağaçları dahil olmak üzere çok sayıda meyve ağacını kökünden söktüğünü aktardı.

Kaynaklar, İsrail ordusunun yaklaşık bir hafta önce söz konusu bölgede, zeytin ağaçları dahil olmak üzere ağaçlık alanın tamamen kaldırılmasına yönelik karar aldığını, tarım arazileri ve mülkiyet haklarını hedef alan bu uygulamadan 10'dan fazla ailenin etkileneceğini ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'de 500 ağacı söktü

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise El Halil kentinin güneyindeki Yatta kasabasında ağaçları söktü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Yatta kasabasında 500 zeytin, incir ve badem ağacı Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerce kökünden söküldü.

Söz konusu İsrailliler, bölgede Filistinlilerin mülklerine zarar verdi, evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Kaynak: AA

