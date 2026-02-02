İsrail Ordusu El Halil'de Evi Havaya Uçurdu - Son Dakika
İsrail Ordusu El Halil'de Evi Havaya Uçurdu

02.02.2026 12:23
İsrail ordusu, El Halil'de öldürülen Filistinlinin ailesine ait evi patlayıcıyla havaya uçurdu.

EL İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde geçen yıl temmuz ayında İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlinin ailesine ait eve patlayıcı yerleştirerek havaya uçurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentinin kuzeyindeki Halhul beldesine gece yarısından önce farklı noktalardan baskın düzenledi.

İsrail askerleri, geçen yıl temmuz ayında ordu tarafından öldürülen Mahmud Yusud Muhammed Abid'in ailesinin evini kuşattı.

Çevredeki evlerin sakinlerini de zorla dışarı çıkararak sabah saatlerine kadar evlerine dönmelerine izin vermedi.

Abid ailesine ait üç katlı evin ikinci katına patlayıcı yerleştiren İsrail askerleri, evin duvarlarını patlattı.

İsrail güçleri, 20 Temmuz 2025'te Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek Beytullahim'in güneyinde kurulan Gush Etzion yerleşiminde bıçaklı ve silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Mahmud Yusud Muhammed Abid??????? (23) ile Malik İbrahim Abdulcebbar Salim'i (23) öldürmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor. Bu saldırılarda Batı Şeria'da en az 1110 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

