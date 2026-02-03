İsrail Ordusu Suriye'den Çekildi

İsrail ordusu, Suriye sınırını ihlal ederek ülkenin güneyindeki Kuneytra iline girdikten sonra bölgeden çekildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, İsrail'e ait bir askeri birlik Kuneytra kentine girerek Tel Kurum Ceba istikametine ilerledi.

İsrail ordusu ardından Doğu Samdaniyye köyüne girdi ve daha sonra bölgeden ayrıldı.

İsrail askerleri dün de Kuneytra'nın kuzey kırsalına girmiş burada kontrol noktası kurarak geçenleri durdurmuş ve hayvan otlatan iki genci alıkoymuştu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin 30 Ocak tarihli haberine göre ise İsrail'e ait uçakların, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kırsalında bulunan tarım arazilerine içeriği bilinmeyen sıvı maddeler püskürttüğü bildirilmişti.

İsrail ordusunun, Kuneytra ve Dera kırsalları başta olmak üzere Suriye topraklarına yönelik hava saldırıları ve kara ihlallerini neredeyse günlük olarak sürdürdüğü, sivil vatandaşları gözaltına aldığı, kontrol noktaları kurduğu ve tarım arazilerine zarar verdiği belirtiliyor.