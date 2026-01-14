İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika
İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın

14.01.2026 13:32
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı, baskın ve saldırılar arttı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü geniş çaplı baskınlarda 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Cenin ve Tulkerim ile güneyindeki El Halil kentlerine baskınlar düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusunun Nablus'un doğu ve batısındaki köylere baskınlar gerçekleştirdiği, kent genelinde 18 genci gözaltına aldığı kaydedildi.

Cenin, Tulkerim, El Halil ve Kudüs'teki baskınlarda da toplam 6 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

