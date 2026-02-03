İsrail Ordusundan Beytüllahim'de Asma Ağaçlarına Saldırı - Son Dakika
İsrail Ordusundan Beytüllahim'de Asma Ağaçlarına Saldırı

03.02.2026 13:25
İsrail ordusu, Beytüllahim'de 200 asma ağacını sökerek çeşitli bölgelerde baskınlar düzenledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinde yaklaşık 200 asma ağacını söktü, birçok kasaba ve köye baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdır beldesinde yaklaşık 200 asma ağacını söktü.

Hıdır Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnü İsa, İsrail ordusuna ait buldozerlerin beldenin güneyindeki Umm Rukbe bölgesinde Filistinlilerin arazilerini tahrip ettiğini, bunun sonucunda çok sayıda yaşlı asma ağacının söküldüğünü belirtti.

İsrail ordusu Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin evini "askeri karargaha" dönüştürdü

Öte yandan İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Hizma beldesine girerek konuşlandı. İsrail askerleri bölgede bir Filistinlinin evine baskın düzenleyerek aileyi zorla tahliye etti ve evi "askeri karargaha" dönüştürdü.

İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Kufr Malik köyü ile doğusundaki Burka köyüne de baskın düzenledi. Söz konusu baskınlarda herhangi bir gözaltı ya da ev baskını bildirilmedi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin El Halil kentine bağlı Ez-Zahiriye beldesine de baskın düzenlediğini, bölgede kontrol noktası kurarak Filistinlilere ait araçlarda arama yaptığını ve bazı araçlardaki gençleri zorla indirerek üst araması gerçekleştirdiğini aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Beytüllahim, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

