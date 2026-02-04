İsrail Ordusundan Füze Saldırısına Karşı Tatbikat - Son Dakika
İsrail Ordusundan Füze Saldırısına Karşı Tatbikat

04.02.2026 09:07
İsrail, İran'ın olası füze saldırılarına karşı büyük bir tatbikat düzenledi.

İsrail basını, İsrail ordusunun İran'ın kalabalık merkezlere 2 bin füzeyle saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı tatbikat yaptığını yazdı.

İsrail'in Maariv gazetesinde, İran'ın İsrail'deki şehir merkezlerine 2 bin füzeyle saldırı düzenlemesinin göz önüne alındığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun İç Cephe Komutanlığının yıkıma uğramış bir bölgeden yaralıların kurtarılması ve tedavi edilmesini kapsayan büyük bir tatbikat gerçekleştirdiği aktarıldı.

Yüzlerce asker ve komutanın Tel Aviv'in güneyindeki Zikim bölgesinde bulunan bir askeri üste İran'ın İsrail'deki kalabalık merkezleri hedef alan muhtemel füze saldırılarına karşı yapılan tatbikata katıldığı ifade edildi.

Gece saatlerinde düzenlenen ve sivil savunma ekiplerinin de katıldığı tatbikatta bina ve kulelerin çökmesi ile geniş çaplı yıkım karşısında yapılacakların çalışıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun eğitim planının bir parçası olarak önceden hazırladığı tatbikatı İç Cephe Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği en önemli tatbikat olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan tatbikata ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, İran

