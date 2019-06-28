Son Dakika Haberleri: İsrail polisi İseviyye Mahallesi'ne yeniden baskın yaptı
Son Dakika Güncel Haber

İsrail polisi İseviyye Mahallesi'ne yeniden baskın yaptı

1 saat önce

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İseviyye Mahallesi'ne yeniden baskın düzenledi.

İsrail polisi İseviyye Mahallesi'ne yeniden baskın yaptı, System.String[]
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İseviyye Mahallesi'ne yeniden baskın düzenledi.
Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki İseviyye Mahallesi'nde 20 yaşındaki Muhammed Semir Ubeyd'i dün şehit eden İsrail polisi bugün mahalleye tekrar baskın yaptı.
Filistinli gençlerin İsrail polisine taşlarla karşılık vermesiyle başlayan olaylarda İsrail polisi kauçukla kaplanmış metal mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 20 Filistinlinin atılan gazdan etkilendiği yada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.
Görgü tanıkları ise en az 3 Filistinlinin İsrail polisinin saldırısında yaralandığını aktardı.
İsrail polisi şehit ettiği gencin cenazesini alıkoymaya devam ediyor.

İsrail polislerinin dün akşam saatlerinde İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı, yaralılardan Muhammed Semir Ubeyd kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Mahalle sakinleri, İsrail güçlerinin baskınlarına ve bölgede inşa edilmesi planlanan Talmudik parkın kurulması için halkın evlerinden çıkarılması uyarılarına karşı akşam saatlerinde gösteri düzenlemişti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:16 Kaynak: AA
Doğu Kudüs, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari Çukurca'da hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak, kuş sürüsüne çarpınca geri döndü Balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu Dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Robotu Üretildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 23:51:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail polisi İseviyye Mahallesi'ne yeniden baskın yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]