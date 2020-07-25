İsrail polisi Kudüs'te 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail polisi Kudüs'te 3 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinli 3 çocuğu gözaltına aldı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinli 3 çocuğu gözaltına aldı. Filistinli Vadi Hilva Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir bölgesinden 3 çocuğu gözaltına aldığı belirtildi. Duruma tepki gösteren Filistinliler ile polis arasında küçük çaplı arbede yaşandığı ifade edilen açıklamada, gözaltı sebebine ilişkin bilgi verilmedi. İsrail tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 18 yaş altı yaklaşık 200 Filistinli bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:13

Kaynak: AA

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