Son Dakika Haberleri: İsrail polisi Kudüs'te iki Filistinli çocuğu gözaltına aldı
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İsrail polisi Kudüs'te iki Filistinli çocuğu gözaltına aldı

47 dakika önce

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 6 ve 11 yaşlarındaki iki Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrail polisi Kudüs'te iki Filistinli çocuğu gözaltına aldı, System.String[]
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 6 ve 11 yaşlarındaki iki Filistinli çocuğu gözaltına aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde 6 yaşındaki Muhammed Mazin Eş-Şuveyki ile 11 yaşındaki Mahmud İzzeddin Eş-Şuveyki'yi gözaltına aldı.
Haberde, İsrail polislerinin Filistinli çocukları Doğu Kudüs'teki Selahaddin Caddesi'nde bulunan polis merkezine götürdüğü aktarıldı.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:52 Kaynak: AA
Doğu Kudüs, İsrail, Güncel
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