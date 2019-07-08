İsrail polisi Kudüs'te iki Filistinli çocuğu gözaltına aldı
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 6 ve 11 yaşlarındaki iki Filistinli çocuğu gözaltına aldı.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:52 Kaynak: AA
polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs
'te 6 ve 11 yaşlarındaki iki Filistinli çocuğu gözaltına aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan
Mahallesi'nde 6 yaşındaki Muhammed Mazin Eş-Şuveyki ile 11 yaşındaki Mahmud İzzeddin Eş-Şuveyki'yi gözaltına aldı.
Haberde, İsrail polislerinin Filistinli çocukları Doğu Kudüs'teki Selahaddin Caddesi'nde bulunan polis merkezine götürdüğü aktarıldı.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.
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