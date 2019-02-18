Son Dakika Haberleri: İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Kapattı

İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Kapattı

1 saat önce

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin, İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını duyurdu.

İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Kapattı, System.String[]
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin, İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını duyurdu. 

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan yazılı açıklamada da, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığı; İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ibadet için bulunanlara saldırdığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:36 Kaynak: DHA

Doğu Kudüs, Kudüs, İsrail, Aksa, Dünya
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