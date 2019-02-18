İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Kapattı
1 saat önce
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin, İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını duyurdu.
Filistin
resmi haber ajansı WAFA, İsrail
polisinin, İsrail işgalindeki Doğu Kudüs
'te bulunan Mescid-i Aksa
'nın tüm kapılarını kapattığını duyurdu.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan yazılı açıklamada da, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığı; İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ibadet için bulunanlara saldırdığı belirtildi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:36 Kaynak: DHA
Berkay Hardal'ın Hayranları, Oyuncuyu Görebilmek İçin İsrail'de Kaldığı Oteli Bastı
İsrail, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu
Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti
Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti