İsrail Polisi Tarabin'de Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail polisi, ülkenin güneyindeki Necef bölgesinde İsrail vatandaşı Filistinli bedevilerin yaşadığı Tarabin kasabasında bir kişiyi evine düzenlediği baskında öldürdü.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Muhammed Hüseyin Tarabin isimli Filistinlinin "polislerin hayatını tehlikeye attığı" gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, Tarabin'in yakınlardaki bir İsrail yerleşiminde mülklere zarar verme eylemlerine katıldığı iddiasıyla arandığını aktardı.

Necef bölgesindeki Arap liderlerin oluşturduğu komite ise Tarabin'in polislerin hayatını tehlikeye attığı iddiasını yalanlayarak evine düzenlenen baskının ardından sürüklenerek dışarı çıkarıldıktan sonra vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Arap komite tarafından yapılan açıklamada, Necef'teki Arapların, bu suçtan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i doğrudan sorumlu tuttuğu, yaşananların kışkırtma politikasının, "tetik çekmeye meraklı" kültürün ve hesap verme yükümlülüğü olmayan kolluk kuvvetlerinin bölgeye konuşlandırılmasının açık bir sonucu olduğu kaydedildi.

Ben-Gvir'in derhal görevden alınması, "Ulusal Muhafızlar" adı altında kurulan milislerinin lağvedilmesi ve konuya ilişkin şeffaf ve bağımsız bir soruşturma açılarak sorumluların adalete teslim edilmesi çağrısı yapıldı.

Ben-Gvir'den Filistinlinin öldürülmesine destek

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise olayların ardından bir Filistinli bedeviyi öldüren İsrail polisine desteğini açıkladı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Polislerimizi ve savaşçılarımızı tehlikeye atanların etkisiz hale getirilmesi gerekir ve bu doğru bir karardır." iddiasında bulunarak, polise tam destek verdiğini belirtti.

Necef Çölü'nde artan İsrail baskısı

İsrail polisi, son aylarda İsrail'in güneyinde yer alan Necef bölgesindeki varlığını artırmaya başlamış ve bedevi kasabalarına pek çok defa baskınlar düzenlemişti.

Bölge sakinleri, kasabalarının girişlerine kontrol noktaları kurulmasına ve İsrail'in toplu cezalandırma yöntemini bölgede de uygulamasına tepki göstermişti.

Bölgeye giden Ben-Gvir, İsrail polisinin baskınlarının hedefinde olan Necef'in Tarabin kasabasındaki bedevilerin tepkisiyle karşılaşmış, bedevi Filistinliler İsrailli bakanı taşlamıştı.

Geçen hafta, bir İsrail vatandaşı, Mısır sınırında silah kaçakçılığı yaptığını ileri sürdüğü bedevi gençlerin aracına ateş açmış, olayda bir kişi hayatını kaybetmiş, zanlı ise mahkeme tarafından ev hapsiyle serbest bırakılmıştı. Bu olayın ardından bölgede gösteriler düzenlenmişti.

Necef'teki Filistinli Bedevi Araplar

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde yaşayan Filistinli Bedevi Araplar, İsrail vatandaşlığı taşıyor ve zorunlu olarak İsrail ordusunda askere alınıyor. Buna karşın bölgedeki Filistinli Bedevi Araplar, İsrail yönetimlerinin bölgelerine karşı ayrımcılık uyguladığı, "ikinci sınıf vatandaş olarak muamele edildikleri" eleştirisini yöneltiyor.

Necef bölgesindeki Arap köylerine elektrik ve su gibi hayati altyapı hizmetlerini sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor. Bölgede Bedevi Filistinli Arapların, köylerindeki basit yapıları dahil inşaat ruhsatı olmadığı gerekçesiyle yıkıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Necef Çölü'nde, tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.